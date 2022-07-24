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13 yaşındaki çocuk yaylada ölü bulundu

Samsun’da 13 yaşındaki çocuk yaylada hayvan otlatırken ölü olarak bulundu.

Asayiş 24.07.2022, 17:39
13 yaşındaki çocuk yaylada ölü bulundu

Samsun’da 13 yaşındaki çocuk yaylada hayvan otlatırken ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun’un Alaçam ilçesi Uzunkıraç Mahallesi’nde yayladaki arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaylada hayvan otlatan 13 yaşındaki Sefa Yıldız yakınları tarafından sırt üstü yatar halde ölü olarak bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Sefa Yıldız’ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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