13 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği Çoruh Nehri’nde akıntıya kapılarak boğuldu

Rize’den Erzurum’un İspir ilçesine ailesiyle pikniğe gelen 13 yaşındaki Mustafa Yazıcı, serinlemek için girdiği Çoruh Nehri’nde boğularak hayatını kaybetti.

Olay İspir ilçesine bağlı Güllübağ Çoruh Vadisi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 13 yaşındaki Mustafa Yazıcı İstanbul’da yaşadığı ailesiyle birlikte tatil için dedesinin yanına Rize’ye gitti. Yazıcı ve akrabaları Rize’de hava şartlarının iyi olamamasından dolayı piknik için Erzurum’un İspir ilçesine geldiler. İspir’de kahvaltı yapıp, kaleyi ziyaret eden Yazıcı ve akrabaları daha sonra piknik yapmak için 8 kilometre uzaklıkta ki Güllübağ Çoruh Vadisi’ne gittiler.

Nehrin kenarında 5 ve 8 yaşındaki kardeşleriyle oturan Mustafa Yazıcı serinlemek için Çoruh Nehri’ne girdi. Nehirde akıntının fazla olmasından dolayı batmaya başlayan Yazıcı çırpınarak yardım istedi. 13 yaşındaki Mustafa’nın suda çırpındığını gören ailesi ve akrabaları suya atlayarak Mustafa’yı kurtarma çalıştı. Akıntının hızlı olmasından dolayı Mustafa’yı yakalayamayan akrabaları durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen çok sayıda ekip tarafından başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarında kısa süre sonra Mustafa’nın cansız bedenine ulaştı. Çocuklarının cansız bedenini gören Yazıcı ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

13 yaşında ki çocuğun cansız bedeni İspir Devlet Hastanesi’nde kaldırılmasının ardından otopsisi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.

Piknik için Rize’den İspir’e geldiklerini ifade eden akraba Mustafa Balcılar, “Piknik yapıyorduk derenin kenarında. Serinlemek için suya girdi, derin yerine denk gelince çırpınmaya başladı. Suya giren akrabalar yakaladılar Mustafa’yı ama ellerinde tutamadılar. Kayıp gitti. Bir daha da Mustafa’yı göremedik" dedi.