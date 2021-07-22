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13 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

Bartın’da babası ve eniştesiyle birlikte Bozköy sahilinde denize giren 13 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

Asayiş 22.07.2021, 16:38
13 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
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Bartın’da babası ve eniştesiyle birlikte Bozköy sahilinde denize giren 13 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki Talha Çankaya, Ankara’dan tatil için ailesi ile birlikte Amasra’ya geldi. Amasra’ya bağlı Bozköy sahilinde baba D.Ç. ve eniştesi K.G. ile denize giren Talha Çankaya dalgaların arasında kayboldu. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına Bağlı DEGAK-3 Dalış Timi Ekiplerince Talha’nın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmaların sonucunda Talha Çankaya’nın cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberle yıkılan aile bireyleri çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Boğularak yaşamını yitiren çocuğun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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