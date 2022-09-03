banner591

banner590

banner547

Son Dakika

13 mliyon 900 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana polisi 13 milyon 900 bin kaçak makaron ve 4 milyon 425 bin doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Asayiş 03.09.2022, 10:01
13 mliyon 900 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana polisi 13 milyon 900 bin kaçak makaron ve 4 milyon 425 bin doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 13 milyon 900 bin makaron, 4 milyon 425 bin doldurulmuş sigara, 1 otomatik sigara dolum makinesi, 90 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7’si ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Gaziantep FK 4 10
3. Trabzonspor 5 10
4. Adana Demirspor 4 9
5. Konyaspor 4 8
6. Fenerbahçe 4 7
7. Başakşehir 3 7
8. Galatasaray 4 7
9. Kayserispor 4 6
10. Antalyaspor 4 6
11. Giresunspor 4 6
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 4 2
17. Ümraniye 5 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
3. Pendikspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Sakaryaspor 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Gençlerbirliği 4 5
8. Göztepe 4 5
9. Keçiörengücü 3 4
10. Boluspor 3 4
11. Adanaspor 3 3
12. Erzurumspor 3 3
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Rizespor 2 2
15. Altınordu 3 2
16. Denizlispor 3 1
17. Ö.K Yeni Malatya 3 1
18. Tuzlaspor 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 5 15
2. M.City 5 13
3. Tottenham 5 11
4. Brighton 5 10
5. M. United 5 9
6. Liverpool 5 8
7. Leeds United 5 8
8. Fulham 5 8
9. Southampton 5 7
10. Chelsea 5 7
11. Brentford 5 6
12. Newcastle 5 6
13. Crystal Palace 5 5
14. West Ham United 5 4
15. Nottingham Forest 5 4
16. Bournemouth 5 4
17. Everton 5 3
18. Wolverhampton Wanderers 5 3
19. Aston Villa 5 3
20. Leicester City 5 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Real Betis 3 9
3. Barcelona 3 7
4. Athletic Bilbao 3 7
5. Villarreal 3 7
6. Celta Vigo 4 7
7. Atletico Madrid 3 6
8. Osasuna 3 6
9. Real Sociedad 3 6
10. Mallorca 3 4
11. Almeria 3 4
12. Rayo Vallecano 3 4
13. Girona 3 3
14. Valencia 3 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 3 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 4 0
24
parçalı bulutlu