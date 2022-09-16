13 milyon kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi

Adana’da 13 milyon 375 bin kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, il genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 7 milyon 100 bin makaron, 6 milyon 275 bin dolduruşmuş sigara, 3 bin 167 adet cinsel içerikli ürün, 2 bin 450 paket sigara, 135 şişe içki ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.