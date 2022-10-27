13 konutu soyan 4 şüpheli yakalandı

Antalya’da 13 konutun pencere ve balkon kapılarından girilerek gerçekleştirilen hırsızlık olaylarıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikisinin ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız pompalı tüfek ile komando bıçağı ele geçirildi.

Hırsızlık olaylarıyla ilgili çevre güvenlik kameraları ve KGYS kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin S.S., M.K., Ş.T. ve E.E. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. 13 ayrı evden 5 tane çeyrek altın, 1 adet yarım altın, 6 bin lira nakit para, 18 adet değişik markalarda cep telefonu, 2 adet tablet ve 1 adet ruhsatlı tabanca çaldıkları tespit edilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Ş.T. ve S.S.’nin ikametlerinde yapılan aramada ise; 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 9 adet 12’lik fişek, 2 adet komando bıçağı, 2 adet kol saati, 3 adet farklı markalarda bisiklet bulundu.