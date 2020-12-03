banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Netflix, İstanbul'da ofis açıyor
Netflix, İstanbul'da ofis açıyor
Altın fiyatları vatandaşların kafasını karıştırdı
Altın fiyatları vatandaşların kafasını karıştırdı
Sağlık Sen’den fazla mesai ücreti başvurusu
Sağlık Sen’den fazla mesai ücreti başvurusu
Pandemiyi Türk düşmanlığına alet ettiler
Pandemiyi Türk düşmanlığına alet ettiler

13 hakim ve savcıya FETÖ/PDY ihracı

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisak ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle,13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Asayiş 03.12.2020, 09:45
9
13 hakim ve savcıya FETÖ/PDY ihracı

HSK, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisak ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle, 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete yayımlanan HSK Genel Kurulu kararında, başta FETÖ/PDY olmak üzere terör örgütleriyle veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum ya da gruplarla üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen yargı mensuplarının meslekten çıkarılmasının, demokratik toplumun temel değerlerinden biri olan yargının güvenilirliği ve saygınlığının sağlanması bakımından ayrı bir önem taşıdığı belirtildi.

Bu kapsamda, 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca, FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görülen 13 hakim ve cumhuriyet savcısının meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verildiği kaydedildi.

#HAKİM #savcı #fetö #pyd #terör #ihraç
Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu