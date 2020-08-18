13 FETÖ’cü Midilli’ye kaçmak isterken yakalandı
ÇANAKKALE’DEN YASA DIŞI YOLLARLA YUNANİSTAN’IN MİDİLLİ ADASI’NA LASTİK BOTLARLA VE YASA DIŞI YOLLARLA GİTMEYE ÇALIŞAN 13 FETÖ/PDY ŞÜPHELİSİ, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI. İŞLEMLERİ TAMAMLANAN FETÖ ŞÜPHELİLERİ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
Çanakkale’den yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik botlarla ve yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 13 FETÖ/PDY şüphelisi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. İşlemleri tamamlanan FETÖ şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 1’i Afganistan, 21’i de Türk olmak üzere toplam 22 kaçak göçmen Yunanistan Sahil Güvelik unsurlarınca yeniden Türk karasularına itildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye giderek şişme bot içerisindeki kaçak göçmenleri kurtardı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen mültecilerde yapılan kimlik kontrollerinde 11 kişinin FETÖ şüphelisi olduğu, Cemal Kasap (28) ve Şeyma Nur Bilir Yılmaz’ın (30) da FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan arandığı belirlendi.
Üzerlerinden 500 bin TL ile 30 bin euro çıktı
FETÖ şüphelilerinin üst aramasında 500 bin Türk Lirası ile 30 bin euro ele geçirildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alınan FETÖ şüphelilerinin tamamı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
|İmsak
|04:36
|Güneş
|06:11
|Öğle
|13:13
|İkindi
|17:00
|Akşam
|20:05
|Yatsı
|21:33
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25