Son Dakika
MSB: “TCG Doğan hücumbotumuzda ‘Gözlemci Statüsünde Hücumbot Personel Mübadelesi’ faaliyeti icra edildi”
13 farklı suçtan 5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Antalya’nın Kemer ilçesinde 13 farklı suçtan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.
Asayiş 13.12.2021, 18:24
Antalya’nın Kemer ilçesinde 13 farklı suçtan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi’nde hakkında 13 farklı suçtan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan G.Ö., Kemer İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahısla ilgili adli işlemler başlatıldı.