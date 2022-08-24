13 ekip ve 60 personelle operasyon: 8 gözaltı

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 ekip ve 60 personelle yapılan operasyonda çok sayıda silahla birlikte 8 şahıs yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla sabaha karşı Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 13 ekip ve 60 personelle operasyon gerçekleştirildi. 9 adres ve mahalle giriş çıkışlarında yapılan operasyonda 2 adet otomatik tüfek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şahıs ve çeşitli suçlardan araması bulunan 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahısların işlemleri sürüyor.