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13 ekip ve 60 personelle operasyon: 8 gözaltı
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 ekip ve 60 personelle yapılan operasyonda çok sayıda silahla birlikte 8 şahıs yakalanarak, gözaltına alındı.
Asayiş 24.08.2022, 11:39
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 ekip ve 60 personelle yapılan operasyonda çok sayıda silahla birlikte 8 şahıs yakalanarak, gözaltına alındı.
Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla sabaha karşı Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 13 ekip ve 60 personelle operasyon gerçekleştirildi. 9 adres ve mahalle giriş çıkışlarında yapılan operasyonda 2 adet otomatik tüfek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şahıs ve çeşitli suçlardan araması bulunan 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahısların işlemleri sürüyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Mısır) Normalleşme süreci başladı ama yavaş seyrediyor. Herhangi bir olumsuzluk yok. Biraz daha ivme kazanması lazım. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşadığımız hızı Mısır’la henüz yaşayamadık.”
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