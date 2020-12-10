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13 bin 944 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 bin 944 adet sentetik ecza elde edildi.

Asayiş 10.12.2020, 08:26
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13 bin 944 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 bin 944 adet sentetik ecza elde edildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında içerisinde uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta ve araçta bulunan B.U., O.A ve H.K. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada 13 bin 944 adet 300 mg sentetik ecza bulundu.

Ekiplerin gözaltına aldığı B.U., O.A ve H.K., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra mevcutlu olarak ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adli mercilere çıkarılacak.
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