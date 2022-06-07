124 adet tarihi eseri 124 bin TL’ye satmaya çalışan şahıslar suçüstü yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma neticesinde 124 adet tarihi eseri 124 bin liraya satmaya çalışan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce, Mardin’in Mazıdağı ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 124 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildiğini belirtti.

Şüphelilerin Çınar-Akçomak Mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandığı belirtilen açıklamada, “Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 109 adet bronz sikke, 2 adet bronz bilezik, 12 adet bronz yüzük ve 1 adet küpe olmak üzere toplam 124 adet tarihi eser ele geçirilmiştir” denildi.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildiği ifade edilirken, yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.