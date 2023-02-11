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122 saat sonra Maşallah Çiçek kurtarılmıştı, Sözel apartmanda kurtarma çalışmaları sürüyor
Depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak’taki Sözel Apartmanı’nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Asayiş 11.02.2023, 10:03
Depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak’taki Sözel Apartmanı’nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Çalışmaların sürdüğü Sözel apartmanda depremin 122. saatinde 55 yaşındaki Maşallah Çiçek kurtarılmıştı.