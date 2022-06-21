122 bin Suriyelinin kayıp olduğu iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı

Bir gazetede yayınlanan ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’ya dayandırılarak servis edilen haber ile 122 bin Suriyelinim kayıp olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na geçtiğimiz hafta bilgi veren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, burada yaptığı konuşmada Türkiye’deki toplam Suriyeli sayısının yaklaşık 3 milyon 760 bin olduğunu, bunun içerisinde adres tahkikatı çalışmaları dahilinde Türkiye’de olduklarına ilişkin hiçbir işaret olmadığı belirlenen ve 2 yıl önce askıya alınan 122 bin kişinin olduğunu söyledi.

Bir gazetede yayınlanan haberdeki iddiaların aksine daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da benzer şekilde açıkladığı veri, 2016 yılından bu yana batıya göç eden 667 bin düzensiz göçmen arasında bulunan ve Türkiye’de olduğuna dair hiçbir hareketlilik olmayan kişileri kapsıyor.