12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı

Kastamonu’da kesinleşmiş 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar neticesinde; 12 yıl hapis cezasıyla aranan H.K. isimli şahıs, Kastamonu’da il merkezinde yapılan operasyonla yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen H.K. isimli şahıs tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.