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12 yaşındaki genç 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan İlçesi’nde meydana gelen olayda 11. kattan düşen 12 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Asayiş 08.10.2021, 12:36
12 yaşındaki genç 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan İlçesi’nde meydana gelen olayda 11. kattan düşen 12 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Turgutreis Mahallesi Lale Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; Muhammed E.A. (12), 13 katlı bir binanın 11. katındaki pencereden düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammed E.A., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Muhammed E.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(TB-

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