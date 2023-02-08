12 yaşındaki Ege, 62 saat sonra enkazdan böyle kurtarıldı

Hatay’da 12 yaşındaki Ege Et isimli erkek çocuk depremden 62 saat sonra kurtarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arama kurtarma ve sivil gönüllü ekipler Ege’yi 62 saat sonra sağ olarak kurtardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arama kurtarma ve sivil gönüllü ekipler, depremden yaklaşık 62 saat sonra Hatay Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Yeşilyurt 1 Apartmanı’nın enkazından bir kişiyi sağ çıkardı. Enkaz altında sağ olduğu belirlenen 12 yaşındaki Ege Et, 62’ıncı saatte sağ olarak kurtarıldı. Tedavisi yapılmak üzere ambulansa bindirilen Ege sağlık görevlilerine teslim edilerek tedavi altına alındı. Ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.