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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2022 Nisan ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 14’ü büyük, 45’i orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 439 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Operasyonlarda aralarında turuncu kategoride aranan Hakkâri sözde bölge sorumlusu Reber (k) Semih Sayılğan isimli teröristin de bulunduğu toplam 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2011 Yılından bu yana 200 bin 950 Suriyeli, vatandaş yapılmış olup bunların 47 bini Türkmendir.”
Ali Koç: "Fenerbahçe’nin yaptığı her açıklamaya saatler içinde cevap veren bu korkak zihniyet, Trabzonspor’un sezon başında yaptığı açıklamaya cevap bile veremiyor. Para cezası ve hak mahrumiyetiyle geçiyorlar."
Ali Koç: "Alanyaspor maçında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu sahaya atladı. Fiziki olarak saldırıda bulundu. Covid-19 talimatlarıyla birlikte en az 6 ay ceza alması gerekirken, sadece 15 gün ceza aldı."
12 tonluk metal rulo yola düştü, araçlar ezilmekten son anda kurtuldu
Bursa’nın İznik ilçesinde seyir halindeki tırın kasasından düşen 12 ton ağırlığındaki rulo metal sac yola savruldu. O esnada yoldan geçen bir araç ezilmekten son anda kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 06.05.2022, 11:35
Bursa’nın İznik ilçesinde seyir halindeki tırın kasasından düşen 12 ton ağırlığındaki rulo metal sac yola savruldu. O esnada yoldan geçen bir araç ezilmekten son anda kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay; İznik Çevre Yolunda meydana geldi.
Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, Sakarya istikametinden çevre yoluna döndüğü esnada kasasında taşıdığı yaklaşık 12 tonluk metal rulo sac bir anda düşerek yola savruldu. O sırada karşı yönden gelmekte olan bir otomobil tonlarca ağırlıkta saçın altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu.
Korku dolu o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.