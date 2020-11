12 metreden yere çakıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kişi dengesini kaybetmesi sonucu apartman boşluğundan yere çakıldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Çobanoğlu Sokak’ta saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının evine gelen U.S., sebebi henüz belli olmayan bir nedenden dolayı çatıdan düştü. Yaklaşık 12 metreden yere çakılan U.S., çevreden yardım istedi. Apartmanda oturan vatandaşlar U.S.’nin sesini yaklaşık 1 saat sonra fark etmesinin ardından durumu 112 ekipleri ve 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, apartmanın altında bulunan bir tabelacı dükkanının, çelik kapısını balyoz yardımıyla kırarak içeri girdi. Çatıdan düşen ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan U.S., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında bir adet pense çıktığı öğrenilirken U.S.’nin hırsızlıktan da kaydı olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.