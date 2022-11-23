12 Kasım 1999 depreminde minareleri yıkılmıştı, bugün de minberi yerle bir oldu

12 Kasım 1999 yılında meydana gelen büyük depremde minareleri yıkılan Cedidiye Cami’nin bu kez minberi yıkıldı. Caminin içi adeta savaş alanına döndü.

12 Kasım 1999 yılında büyük depremi yaşayan Düzce, 23 yıl sonra bir kez daha büyük bir depremle sarsıldı. Sabaha karşı 04.08 sıralarında 5,9 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı olmazken, büyük maddi hasar oluştu. Düzce’nin merkezinde bulunan Cedidiye Cami’nin de minberi yerle bir oldu.

Camide inceleme yapan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, "Çok şükür can kaybı olmadan atlattığımız bir deprem oldu. Ev içlerine hasar veren deprem oldu. Cedidiye camimizde hasar aldı. 1999 depreminde minareleri yıkılmıştı. Minarelerin yenilenmesi ile ilgili çalışma vardı. Buna minberde ilave oldu. Camimizin statiği çok kuvvetli" dedi.