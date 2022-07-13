12 bin liralık mazotu çaldılar

DÜZCE(İHA) – Düzce’de park halinde bulunan tırın akaryakıt deposunu boşalttılar. 500 litrelik mazot ile kayıplara karışan şahısları güvenlik güçleri kısa sürede yakaladı.

Düzce Merkez ilçede bulunan köyde A.Z. kendisine ait alan tırın akaryakıt deposunda bulunan piyasa değeri yaklaşık 12 bin lirayı geçen 500 litrelik mazotun çalındığını bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şüphelilerin C.D., M.K. ve M.L.M. olduğu tespit etti. Şüpheli şahıslar aynı gün 22.30 sıralarında aynı köyde yakalandı.

Şüpheli şahıslar ifadelerinde mazot hırsızlığını yaptıklarını kabul etmesi üzerine adli işlem başlatıldı.