12 artçı deprem meydana geldi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de dün saat 15.40’da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından, 12 artçı deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından ölçülen verilere göre, Düzce’de 5.0 şiddetindeki depremin ardından 12 ayrı artçı deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 15.40’da ki 5.0 şiddetindeki depremin yanı sıra, Gölyaka, Çilimli, Islahiye, Köprübaşı Ömerefendi, Döngelli köyleri merkez üssü olan 1.6, 1.5, 4.3, 1.6, 1.4, 1.1, 3.9, 1.7, 1.1, 1.3, 1.1 ve 1.0 şiddetinde 12 ayrı artçı sarsıntı gerçekleşti.