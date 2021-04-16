11’nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Gaziantep’te bir apartmanın 11’inci katından düşen 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Olay, Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan 13 katlı apartmanın 11’inci katından oturan 14 yaşındaki Merve Sazlık iddiaya göre, pencereden çevreyi izlediği esnada dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede harekete geçen Acil Sağlık ekipleri ağır yaralanan Sazlık’ı yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralı Merve Sazlık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, hayatını kaybeden Sazlık’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.