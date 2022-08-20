117 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Kocaeli ve çevre illerden güvenlik güçleri tarafından yakalanan 117 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Düzensiz göçle mücadele çerçevesinde Kocaeli ve bölgesinde güvenlik güçleri tarafından çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin çalışması neticesinde 117 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine götürülen ve işlemleri tamamlanan 117 düzensiz göçmen, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.