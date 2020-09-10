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116 litre sahte alkol ele geçirildi
116 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
Asayiş 10.09.2020, 12:35
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 116 litre ev yapımı sahte alkol ele geçirdi.
Devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile sahte ve kaçak alkol üretip piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında sahte içkileri piyasaya sürdüğü tespit edilen 1 kişi yakalandı. Yapılan aramda; 116 litre ev yapımı sahte alkol, 1 adet alkol yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi. Yakalanan şahıs hakkında işlem yapıldı.
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