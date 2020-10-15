112 yi arayarak yardım istedi

Düzce’de kız arkadaşını kalbinden vurarak öldüren ve kafasına ateş ederek intihar eden şahıs hayatını kaybetti. Cinayetin ardından detaylarda ortaya çıktı.

Düzce’de Bahçeşehir Bölgesi çamlı Evler Mahallesi 7. Cadde üzerinde bir apartman dairesinde Mahide Güneş Ünal’ı kalbinden vurarak kafasına ateş ederek intihar eden Anıl Şenol kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından detaylarda ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre; katil zanlısı Anıl Şenol’un 10 yıl önce eşinden ayrıldığı ve Bahçeşehir Bölgesi’nde bulunan evde annesi ve kardeşiyle yaşadığı öğrenildi.

Anıl Şenol’un ayrıca 2,5 yıldır işsiz olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü için ilaç kullandığı da öğrenildi.

İstanbul’da yoga eğitmeni olarak çalışan Mahide Güneş Ünal ile uzun süredir ilişkisi bulunan Anıl Şenol, yaklaşık 1 hafta önce kız arkadaşını İstanbul’dan Düzce’ye getirdi. Anıl Şenol, kız arkadaşıyla yalnız kalmak için anne ve kardeşini akrabalarına gönderdi. Komşuları, çiftin 2 gündür yüksek sesli kavga ettiklerini söylediler. Cinayet günü de erkek arkadaşı Anıl Şenol ile kavga eden Mahide Güneş Ünal’ın 112’yi arayarak yardım istediği öğrenildi. Polis ekipleri ihbar üzerine harekete geçerek kadının fotoğrafını çevredeki komşulara sorarak Mahide Güneş Ünal’ı bulmaya çalıştı. Polis ekiplerinin evin etrafında dolaştığı fark eden Anıl Şenol, tetiği çekerek hem kadına hem de kendisine ateş etti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.