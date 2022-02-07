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112 personeli telefonla vatandaşı böyle hayata döndürdü

Çorum’un Osmancık ilçesinde kahvaltıda nefes borusuna nefes borusuna yediği marmelat kaçan vatandaş, 112 görevlisinin telefonla tarif ettiği Heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu.

Asayiş 07.02.2022, 10:55
112 personeli telefonla vatandaşı böyle hayata döndürdü

Çorum’un Osmancık ilçesinde kahvaltıda nefes borusuna nefes borusuna yediği marmelat kaçan vatandaş, 112 görevlisinin telefonla tarif ettiği Heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu.

Olay, Çorum’un Osmancık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 68 yaşındaki Hasan Dağ isimli vatandaşın boğazına kuşburnu marmelatı kaçtı. Bir süre sonra Hasan Dağ mutfakta yere yığıldı. Durumu fark eden eşi Fatma Dağ hemen komşularına haber verdi.112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan hasta yakınları, hastanın durumu hakkında bilgi verdi. Hasta yakınlarından vaka ile ilgili bilgi alan Çağrı Karşılama personeli Habibe Akkuş’un hastanın durumunun ciddi olduğunu fark etmesi üzerine çağrıyı bekletmeden 112 personeli Selcan İşli’ye aktardı. Belirtilen adrese ambulans sevk edildi. Panik halinde durumu anlatmaya çalışan hasta yakınından sakin olmasını isteyen 112 personeli Selcan İşli, hasta yakınlarından Hasan Dağ’ın bulunduğu odaya giderek verdiği talimatları yerine getirmelerini istedi.

Verilen talimatlar hayatını kurtardı

Telefondaki kişiye hastanın arkasına geçip, elini yumruk yaparak midesinin altına koymasını isteyen 112 görevlisi İşli, hastayı eğerek midesine basınç yapılıp, aynı zamanda sırtına güçlüce vurularak bastırılmasını istedi. "Heimlich manevrası" tekniği ile boğazındaki cisim çıkan hasta nefes almaya başlayarak hayata tutundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolün ardından hastana Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bir hayatı kurtarmak için saniyelerle yarışan kahraman sağlık çalışanı Selcan İşli, o an ve sonrasında yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı’na anlattı.

"Bu tür vakalarda çok fazla vaktimiz yok"

Çağrı geldikten sonra ekranda hastanın nefes borusunun tıkalı olduğunu görünce hemen harekete geçtiğini dile getiren 112 personeli Selcan İşli, "Hastanın çok fazla vakti olmadığı için hızlı hareket edilmesi gerekiyordu. Aklıma hemen Heimlich manevrası geldi. Hasta yakını ile konuşurken amacım öncelikle hastanın yanındaki kişiyle görüşmekti. Telefonla görüşme devam ederken belirtilen adrese de 112 Sağlık ekibini yönlendirdik. Ben de bir an önce hastaya ulaşmayı hedefledim. Telefonda ilk ihbarı veren kişiden hastanın yanına girmesini istedim. Hastanın yanındaki kişiye telefonu verdi. Burada Allah’tan şansımız da yaver gitti. Oradaki beyefendiye hemen telefonun hoparlörünü açıp yanına koymasını, hastanın arkasına geçerek elini yumruk yapıp Heimlich manevrasını uygulamasını söyledim. Bu tür vakalarda çok fazla vaktimiz yok. Amacım ekip gitmeden hastanın hava yolunu açmaktı. Hasta yakını da çok uyumluydu. İşimiz rast gitti çok şükür. Hastanın yanındaki kişinin yaptığı Heimlich manevrası ile hastanın soluk barısı açıldı. Nefes almaya başladı” dedi.

“Yaşadığım o heyecanı kelimelerle anlatamam”

Telefonla yönlendirme yaparken yaşadığı heyecanı ifade eden İşli, “Hastaya müdahale yapılan süreçte yaşananları anlatmak mümkün değil. Bir insanın hayatını kurtarmak için saniyelerle yarıştığınız bir zamanda yaşadığım o heyecan ve terlemeyi kelimelerle ifade edemiyorum. Hastanın soluk borusunun açılıp nefes aldığını öğrendikten sonra inanılmaz bir rahatlama hissettim. Çok şükür hasta sağ salim hayata döndü. Tablo kötüleşmeden her şey yoluna girdi. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan hastamız hastaneye götürülerek gerekli tetkikleri yapıldı” ifadelerini kullandı.

“Boğazım tıkandı, yere düştüm”

Heimlich manevrası ile hayata tutunan Hasan Dağ, "Mutfağa girdim, masanın üzerindeki yiyecekten bir sefer yedim, boğazım tıkandı. Yere düştüğümde kendimdeydim ama nefesim kesilince kendimden geçer gibi oldum. Komşuların geldiğinin farkındayım ama nefes alamıyordum. Sonra ambulans geldi hastaneye gittim, gerekli müdahale yapıldı. Herkesten Allah razı olsun” dedi.

O anları anlatan Hasan Dağ’ın eşi Fatma Dağ ise, “Sabah kahvaltı yaptıktan sonra masanın üzerinden kuşburnu vardı onu kaldırmamıştım. Kuşburnu marmelatını ağzına tıktığı gibi nefes borusuna kaçmış, yere düşmüş. Yerden kaldırmaya çalışarak ayağa kaldırdık. Morarmaya başladı. Sırtına vurdum umudum kesilmeye başlayınca korktum, komşulara bağırdım. Allah razı olsun komşular geldi, eşim kurtuldu" şeklinde konuştu.

"Hasan amca kendinden geçmeye başlamıştı"

Mahalle sakinlerinden Abbas Korkmaz ise, “Evin önünde kar temizlerken komşunun kızı bağırdı. Hasan amca rahatsızlanmış diye. Koşarak eve geldim Hasan amca kendinden geçmeye başlamıştı. Bu sırada Ömer abinin kızı telefonla konuşuyordu. Sonra müdahale ettik. Kendine gelince rahatladık” dedi.

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