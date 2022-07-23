banner528

banner549

banner547

Son Dakika
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”

11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Asayiş 23.07.2022, 15:14
11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. ’bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 11 yıl 5 ay 17 gün hapis cezası bulunan M.Ç.’nin Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp mahallesinde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Şahıs, operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç., cezaevine teslim edildi. M.Ç. ayrıca, emniyet çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere ’sanki adam öldürdük’ diyerek tepki gösterdi.

Yorumlar (0)
29°
açık