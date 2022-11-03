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11 yıl hapis cezası bulunan FETÖ üyesi Manisa’da yakalandı

Manisa’da jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada, "FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Asayiş 03.11.2022, 14:05 03.11.2022, 14:34
11 yıl hapis cezası bulunan FETÖ üyesi Manisa’da yakalandı

Şehzadeler ilçesi Hacıhaliller Mahallesi’nde saat 08.00 sıralarında Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada "FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. (38) isimli şahıs gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan S.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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