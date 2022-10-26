11 villadan 2 milyonluk soygun, girdikleri evde yemek pişirip yediler

Bolu’da, 11 villadan 2 milyon değerinde hırsızlık yaptıktan sonra girdikleri evlerde yemek pişirip yedikleri tespit edilen 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Dağkent, Dodurga, Sağlık, Küçükberk, Kültür, Yukarısoku ve Sandallar mahallelerinde bulunan 11 villadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda şüphelilerin kullandığı otomobili tespit ederek takibe aldı. Yapılan takipte şahıslar hırsızlık yaptığı son villadan çaldıkları eşyalarla kaçtıkları sırada kovalamaca sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan T.Ö. (44), M.K. (37) ve H.K. (30) ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili 2 ev ve 3 araçta yapılan aramalarda evlerden çalınan toplam 2 milyon değerinde ziynet eşyası, para, elektrikli ev eşyası ve antika değeri olan eşyalar ele geçirildi. Çalınan eşyaların bir kısmının satıldığı tespit edilirken, ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca, -hırsızlık yaptıkları evlerde yemek pişirip yedikleri belirlenen T.Ö.’nün 20, M.K.’nın 25 ve H.K.’nın 15 suç kaydı olduğu öğrenildi.