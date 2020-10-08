11 suçtan aranan firari şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 11 ayrı suç dosyası ve 22 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş timlerince yapılan çalışmalar neticesinde, 11 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan 37 yaşındaki cezaevi firarisi S.Ş.’nin Sapanca ilçesinde saklandığı tespit edildi. ‘Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, hakaret, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, görevi yaptırmamak için direnme, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından’ 22 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ekiplerce yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Dün saat 17.00 sıralarında yapılan çalışma sonrasında yakalanan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna gönderildi.