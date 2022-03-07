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11 öğrencinin kaldığı tesiste gece vakti korkutan yangın

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde bir bölümünde üniversite öğrencilerinin kaldığı sosyal tesis, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yanan tesiste incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Öğrencilerimizin hiçbirini mağdur etmeyeceğiz, her türlü mağduriyetleri giderilecek” dedi.

Asayiş 07.03.2022, 13:43
11 öğrencinin kaldığı tesiste gece vakti korkutan yangın

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde bir bölümünde üniversite öğrencilerinin kaldığı sosyal tesis, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yanan tesiste incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Öğrencilerimizin hiçbirini mağdur etmeyeceğiz, her türlü mağduriyetleri giderilecek” dedi.

Olay gece saatlerinde Kastamonu’nun İhsangazi ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan iki katlı İhsangazi Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın, sosyal tesisi sardı. Tesisin bir bölümünde konaklayan İhsangazi Meslek Yüksekokulunda eğitim gören 11 öğrenci, yangının erken fark edilmesi üzerine binadan tahliye edildi. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın alanında incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Avni Çakır, İhsangazi Kaymakamı Mesut Coşkun, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile birlikte tesiste kalan öğrencileri ziyaret ederek "geçmiş olsun" temennilerinde bulundu.

Yangınla ilgili açıklamada bulunan Vali Çakır, “Bu gece sabaha karşı 02.15 sıralarında İhsangazi ilçemizde şu anda bulunduğumuz alandaki sosyal tesisinde maalesef yangın çıktı. Şu anda incelemesini yaptığımız tesisin alt katında öğrencilerin ya da misafirlerin kullandığı ortak alanlar vardı. Binanın bir kısmını da İhsangazi Kadın Kooperatifinin üretim atölyesini oluşturuyordu. Üst katında da toplam 6 odada 11 öğrencimiz dün gece itibariyle misafir olarak kalıyordu. Yangın çok erken fark edildi, yangının ilk fark edilmesiyle birlikte hemen tahliye işlemlerini arkadaşlarımız seri bir şekilde yaptılar. Yanıcı malzemelerin fazlalığından dolayı maalesef yangını hemen kontrol altına almak mümkün olmadı. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok, öğrenci kardeşlerimiz sağ salim binadan tahliye edildiler. Şu anda burada bir durum değerlendirmesi yaptık. Mağdur olan çocuklarımıza hemen ilçemizde bulunan ve boş durumdaki yurtlarımıza yerleştirmeleri sağlandı. Öğleden sonrada Kaymakamlıkta öğrenci kardeşlerimizle birlikte kaymakamımızla belediye başkanımızla bir toplantı yapacaklar. Ne tür zararları ne tür ihtiyaçları var ise hepsinin tamamı karşılanacak. Kendilerini mağdur etmeyeceğiz. Mevcut binanın hasarı da şu anda büyük gibi görünüyor. İlgili teknik arkadaşlarımız çalışmalarını yaptıktan sonra belediyemiz ile müşterek bir karara varacağız. Hepimize geçmiş olsun” dedi.

Yangının öğrencilerin kaldığı odalardan birinde çıktığının tahmin edildiğini söyleyen Vali Çakır, “Bir öğrenci arkadaşımızın odasından yangın başlamış. Yan tarafındaki arkadaşının yatağı, gece arkadaşı yokmuş burada, daha gelmemiş. Arkadaşının yatağı yanıyor, banyodan geldiğini düşünüyor. Banyoda da elektrikli aparatlar var, ısıtıcı, şofben gibi elektrikli aletler var. Çocuklarda daha yeni yeni gelmeye başladılar. Hafta sonu özellikle gelenler oldu. Dolayısıyla aşırı yüklenmeden de kaynaklanıyor olabilir, arkadaşlarımızın böyle bir tahminleri var ama bununla alakalı kesin sonuç arkadaşlarımızın teknik olarak incelemesinin ardından belli olacak” diye konuştu.

“Çok korktuk, çok panik olduk”

Okulu için Cide ilçesinden İhsangazi’ye iki gün önce geldiğini belirten Berkay Şenol isimli öğrenci ise, “Üniversite için yurtta kalıyorum. Saat 02.30 civarındaydı. Arka tarafta ara kısımda kalıyorum. Binada bir bağırtı koptu ben ilkin kavga falan oluyor zannettim. Ondan sonra dışarı çıkıp baktığımda duman var binada. Ben dedim su ısıtıcı falan alevlendi herhalde, alelacele bilgisayar, telefon gibi elektronik eşyalarını hemen topladım ve dışarıya çıktım. Baktım baya yangın büyük. Yangın benim kaldığım odaya geçmeden tekrar binaya girdim. Alabildiğim giyecek gibi eşyaları almaya çalıştım. Ondan sonra binadan çıkıp biraz uzaklaştım. Yaklaşık 10 dakika sonrada itfaiye ekipleri geldi. Yangın sabaha karşı söndürüldü. Arada gelip gidip baktık. Çok korktum, yurtta kalmam herhalde. Ev bulabilirsem evde kalacağım. Bir şekilde halledeceğiz. Yangın sebebiyle çok korktuk, ister istemez insan panik oluyor. Değişik bir his yaşıyorsun, daha öncesinden hiç böyle olmamıştım. Tarif edilmez öyle söyleyeyim” şeklinde konuştu.

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