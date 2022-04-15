11 kişiye mezar olan apartmanın tutuklu müteahhidi: “Ölmeden çıkarsam dua edeceğim”

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde, 11 kişinin öldüğü 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili, ’Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçlarından sanıkların yargılandığı davada, tutuklu sanık Mustafa Yılmaz, “Torunlarım büyüdü ama ben göremedim. Ölmeden çıkarsam dua edeceğim” dedi.

Ege Denizinde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020’de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 11 kişinin hayatını kaybedip 11 kişinin de yaralandığı Bayraklı ilçesindeki 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok’un sorumlularının yargılanmasına devam edildi. Depremin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde 2’si tutuklu 10 kişi hakkında, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde ’Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Davanın geçen Eylül ayında görülen ilk duruşmasında binanın fenni mesulü mimar N.B. tahliye edildi. 2. celsede ise mahkeme başkanı, kolon kesildiği iddiasıyla binanın altındaki bir marketler zinciri şirketi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, geçen celse istenen ek bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinden toplamda 7 akademisyenin hazırladığı ek bilirkişi raporunda, geçmiş celsede Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda verilen cevaplara ve açıklamalara aynen katıldıkları ifade edildi. Taraf avukatları, ek bilirkişi raporuna savunma için süre talebinde bulundu.

“Torunlarım büyüdü ama ben göremedim”

Müteahhit olmadığını savunan tutuklu sanık Mustafa Yılmaz, “Müteahhit olsaydım kendime yaptığım binayı daha iyi yapmak için gayret ederdim. Müteahhit olduğumu kanıtlayacak şekilde adıma bankalara yatan 1 lira bile yok. Bir sorumluluğum varsa en ağır cezayı verin. Burası çok zor. Torunlarım büyüdü ama ben göremedim. Ölmeden çıkarsam dua edeceğim” diyerek tahliyesini talep etti.

Mustafa Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, bilirkişi raporuna yazılı itirazda bulunmak üzere taraflara 15 gün süre vererek duruşmayı erteledi.