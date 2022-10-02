Kayseri’nin Talas ilçesinde 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Metehan Sokak’ta 13 katlı bir binada meydana gelen olayda S.T. (58) 11. kattan aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde S.T.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.