Adana’da 11. kattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta çalışan Ferdi Tanış (27), 11. kattan zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Tanış’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tanış’ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.