Kocaeli ve çevre illerden güvenlik güçlerince yakalanan 11 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Kocaeli ve çevre illerinde düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 11 düzensiz göçmen yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Geri gönderme merkezinde idari gözetim altında tutulan göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.