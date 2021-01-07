108 sanıklı Kobani iddianamesi kabul edildi

6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski bazı HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 108 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame, 30 Aralık'ta Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 27'si tutuklu, 6'sı adli kontrollü, 75'i yakalamalı 108 şüphelinin bulunduğu iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

38'er kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

İddianamede 108 sanık hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

2 bin 676 mağdur müştekinin bulunduğu iddianame 3 bin 530 sayfa ve 6 ciltten oluşuyor. Delil ve savunmaların da yer aldığı 300 ek klasör de iddianameyle birlikte gönderilmişti.

"Şüpheliler, "azmettirici" sıfatıyla yargılanıyor

İddianamede yer alan şüpheliler, "azmettirici" sıfatıyla olay tarihinde ülke genelinde işlenen eylemlerden sorumlu tutuluyor. Duruşmaların Sincan Ceza İnfaz Kurumların Yerleşkesi'ndeki salonlarda görülmesi bekleniyor.

Soruşturmanın geçmişi

Suriye'deki iç savaşı fırsat bilen terör örgütü DEAŞ'ın, Ayn el-Arap bölgesine saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP yönetimi ile terör örgütü PKK elebaşları, sokağa çıkma çağrısında bulundu.

Bunun üzerine aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başladı. Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması, kolluk güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef aldı.

Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç ise kullanılamaz hale getirildi.

Kolluk kuvvetlerinin müdahalesinin ardından olayların failleri yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Saldırıların yaşandığı il ve ilçelerde adli süreç devam ederken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da sokaklarda terör estirenleri azmettirenlere yönelik soruşturma başlattı.

35 il ve 96 ilçedeki soruşturma dosyaları ile delilleri toplandı

Bu kapsamda 35 il ve 96 ilçedeki soruşturma dosyaları ile delilleri toplayan savcılık, 25 Eylül'de operasyon için düğmeye bastı ve Ankara merkezli 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı operasyonda, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün ve Emine Ayna'nın da aralarında bulunduğu 20 kişi adreslerinde gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenler arasında, terör örgütü PKK'nın sözde dağ kadrosundan Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Sabri Ok, Salih Müslüm Muhammed ile kadın yapılanmasında yer alan Azime Yılmaz ve Hacire Ateş de bulunuyor.

HDP'li vekillere fezleke düzenlenecek

Ayrıca olay tarihinde HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olan HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, dönemin MYK üyelerinden Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında ise fezleke düzenleneceği bildirildi.