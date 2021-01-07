banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
ABD'de Biden'ın tescili sonrası altın fiyatlarında son durum ne?
ABD'de Biden'ın tescili sonrası altın fiyatlarında son durum ne?
108 sanıklı Kobani iddianamesi kabul edildi
108 sanıklı Kobani iddianamesi kabul edildi
İyilik meleği. Mesut Özil 157 çocuğu ameliyat ettirdi
İyilik meleği. Mesut Özil 157 çocuğu ameliyat ettirdi
İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi
İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi

108 sanıklı Kobani iddianamesi kabul edildi

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Selahattin Demirtaş’ın da olduğu 108 sanıklı iddianameyi kabul etti. Sanıkların tümünün 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Asayiş 07.01.2021, 16:32
5
108 sanıklı Kobani iddianamesi kabul edildi

6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski bazı HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 108 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame, 30 Aralık'ta Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 27'si tutuklu, 6'sı adli kontrollü, 75'i yakalamalı 108 şüphelinin bulunduğu iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 

38'er kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

İddianamede 108 sanık hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

2 bin 676 mağdur müştekinin bulunduğu iddianame 3 bin 530 sayfa ve 6 ciltten oluşuyor. Delil ve savunmaların da yer aldığı 300 ek klasör de iddianameyle birlikte gönderilmişti.

"Şüpheliler, "azmettirici" sıfatıyla yargılanıyor

İddianamede yer alan şüpheliler, "azmettirici" sıfatıyla olay tarihinde ülke genelinde işlenen eylemlerden sorumlu tutuluyor. Duruşmaların Sincan Ceza İnfaz Kurumların Yerleşkesi'ndeki salonlarda görülmesi bekleniyor. 

Soruşturmanın geçmişi

Suriye'deki iç savaşı fırsat bilen terör örgütü DEAŞ'ın, Ayn el-Arap bölgesine saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP yönetimi ile terör örgütü PKK elebaşları, sokağa çıkma çağrısında bulundu.

Bunun üzerine aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başladı. Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması, kolluk güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef aldı.

Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç ise kullanılamaz hale getirildi.

Kolluk kuvvetlerinin müdahalesinin ardından olayların failleri yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Saldırıların yaşandığı il ve ilçelerde adli süreç devam ederken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da sokaklarda terör estirenleri azmettirenlere yönelik soruşturma başlattı.

35 il ve 96 ilçedeki soruşturma dosyaları ile delilleri toplandı

Bu kapsamda 35 il ve 96 ilçedeki soruşturma dosyaları ile delilleri toplayan savcılık, 25 Eylül'de operasyon için düğmeye bastı ve Ankara merkezli 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı operasyonda, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün ve Emine Ayna'nın da aralarında bulunduğu 20 kişi adreslerinde gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenler arasında, terör örgütü PKK'nın sözde dağ kadrosundan Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Sabri Ok, Salih Müslüm Muhammed ile kadın yapılanmasında yer alan Azime Yılmaz ve Hacire Ateş de bulunuyor.

HDP'li vekillere fezleke düzenlenecek

Ayrıca olay tarihinde HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olan HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, dönemin MYK üyelerinden Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında ise fezleke düzenleneceği bildirildi.

Yorumlar (0)
banner429
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Gaziantep FK 16 31
3. Alanyaspor 16 30
4. Galatasaray 16 30
5. Fenerbahçe 15 29
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12