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107 kilo eroinle yakalanan sanık: "600 bine anlaştık, teslimat olmadığı için parayı alamadım"

Hakkari’den İstanbul’a 107 kilo uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları esnada, Kocaeli’de polise yakalanan ve cezaevine gönderilen baba ve oğullarının da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklardan İ.K, "Uyuşturucu bana değil, N.A.’ya aittir, kendisi bana ısrarla teklifte bulununca 600 bine sevkiyat için anlaştık. Teslimat olduktan sonra bana parayı verecekti ancak teslimat olmadığı için parayı alamadım. Eşim ve ailem mağdur durumdadır, evim başıma yıkıldı" dedi.

Asayiş 11.05.2022, 15:35
107 kilo eroinle yakalanan sanık: "600 bine anlaştık, teslimat olmadığı için parayı alamadım"

Hakkari’den İstanbul’a 107 kilo uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları esnada, Kocaeli’de polise yakalanan ve cezaevine gönderilen baba ve oğullarının da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklardan İ.K, "Uyuşturucu bana değil, N.A.’ya aittir, kendisi bana ısrarla teklifte bulununca 600 bine sevkiyat için anlaştık. Teslimat olduktan sonra bana parayı verecekti ancak teslimat olmadığı için parayı alamadım. Eşim ve ailem mağdur durumdadır, evim başıma yıkıldı" dedi.

Olay, 13 Ekim 2021 tarihinde Kocaeli’de meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, tırlar ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratına ulaştı. Ekipler tarafından tespit edilen tırlar, fiziki ve teknik takibe alındı. Şüpheli iki tırın il sınırına girdiğini belirleyen polis ekipleri, operasyona start verdi. Otoyolda Kartepe geçişinde durdurulan tırların dorse iskeletini oluşturan çelik profiller içerisine uyuşturucu gizlendiği belirlendi. Narkotik köpeğinin yoğunlaştığı demir profilleri kesen polis ekipleri, 447 paket halinde 107 kilo eroin maddesi ele geçirdi. Olaya ilişkin İ.K. ile oğulları M.F.K., A.K. ve akrabaları M.M.K. tutuklandı.

"600 bine anlaştık teslimat olmadığı için parayı alamadım"

’Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama’ suçundan İ.K., M.F.K. A.K. ve M.M.K. hakkında açılan dava Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları ve M.F.K. bulunurken diğer sanıklar SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanık İ.K., "Bu uyuşturucular bana değil, N.A.’ya aittir. 2010 yılında silah suçuyla alakalı cezaevine girdim ve kendisini orada tanıdım. N.A. Yüksekovalıdır ve kendisi uyuşturucu kaçakçısıdır. N.A. bana uyuşturucu sevkiyatı için teklifte bulundu, ilk olarak kabul etmedim ancak ısrar edince kabul ettim. Uyuşturucuları N.A. ile tırın dorsesine yerleştirdik. 2 tane tırın dorsesine uyuşturucuyu yerleştirdik ve her bir araç için 300 bine yani toplam 600 bine anlaştık. Teslimat olduktan sonra bana parayı verecekti, teslimat olmadığı için parayı alamadım. Uyuşturucudan ne oğullarımın nede kuzenimin haberi vardı. 7 tane çocuğum var, şu an 3 kişi cezaevindeyiz. Eşim ve ailem mağdur durumdadır, evim başıma yıkıldı. Tahliyemi istiyorum” dedi.

“Üniversiteye hazırlanıyorum, uyuşturucudan haberim yoktu”

Uyuşturucudan haberi olmadığını söyleyen A.K., “Ben 18 yaşında lise son sınıf öğrencisiyim, üniversiteye hazırlanıyorum. Ben İstanbul’u görmek ve babama yardımcı olmak için o gün babamla yola çıktım, benim hiçbir şeyden haberim yoktu, tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

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