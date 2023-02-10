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106 saat sonra enkazdan 2 çocuk canlı kurtarıldı
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 106 saat sonra 2 çocuk enkazdan canlı kurtarıldı.
Asayiş 10.02.2023, 14:28
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 106 saat sonra 2 çocuk enkazdan canlı kurtarıldı.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Nurdağı’nda inanılmaz kurtuluş yaşandı. Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde çöken binanın enkazından ses alan Türk ve İspanyol ekipler, 2 çocuğa canlı ulaştılar. Enkazdan çıkarılan kardeş olan 4 ve 6 yaşındaki biri kız diğeri erkek çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldılar.