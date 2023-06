105 yaşındaki depremzede anne 80 yaşındaki kızıyla 3 ay sonra buluşmuştu

6 Şubat’taki Kahramanmaraş depremlerinin ardından Adıyaman’da yaşayan 105 yaşındaki Fatma nine; ayrı düştüğü 80 yaşındaki kızıyla buluşmuştu. Anne ve kızı buluşturan AFAD personeli duygu yüklü buluşmada yaşadıklarını; "O kavuşma anı, ağıtlarla birlikte gözyaşlarının birbirine karışması bizi hem duygulandırdı, hem de afetten sonra bir araya gelemeyen anne ve kızın kavuşmasını görerek çok mutlu olduk" dedi.

Adıyaman’da yaşayan 105 yaşındaki Fatma nine ile kızı 80 yaşındaki Zekire Şahin’in yaşadıkları ev, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremlerde ağır hasar aldı. Depremin ardından çadırda yaşayan Zekire Şahin, daha sonra AFAD tarafından konteyner eve yerleştirildi. Şahin, bölgede görevli AFAD Kayseri Müdahale Şube Müdürü Hasan Say’a annesine ulaşmak istediğini söyledi. Say ve ekibi, depremden sağ kurtulan Zekire Şahin’in annesini bularak kızıyla kavuşturdu. 3 ay sonra anne ile kızın bulaşmasında duygu dolu anlar yaşanırken, Fatma nine ile Zekire Şahin ekiplere teşekkürlerini iletti.

Duygu dolu buluşma anını anlatan AFAD Kayseri Müdahale Şube Müdürü Hasan Say; "30 Mart görevlendirmemiz çıktıktan sonra Adıyaman’da görevimize başladık. Konteyner kentlerin oluşumu itibariyle oradaydık. Daha sonra K2A konteyner kentimizde görevimizi yaparken Zekire teyzemizle tanıştık. Zekire teyzemiz gün içerisinde aralıklarla gelip ’beni anneme götürün’ diyordu. Birkaç gün sonra aynı şeyi söyleyince ’Zekire teyze mezarlığa mı gitmek istiyorsun?’ deyince kızdı, ’benim annem yaşıyor’ dedi. Daha sonra Adıyamanlı arkadaşlara rica ettik araştırmak için. Daha sonra arkadaşlarımız annesinin yaşadığı bilgisini verdikten sonra Zekire teyzeye annesine götüreceğimizi söyledik. Personellerimizle birlikte gittik, annesinin evini bulduk, Zekire teyzemizle annesini yan yana getirdik. Zekire Teyzemiz 1940 doğumlu, annesi de yaklaşık 105 yaşındaydı. O kavuşma anı, ağıtlarla birlikte gözyaşlarının birbirine karışması bizi hem duygulandırdı, hem de afetten sonra bir araya gelemeyen anne ve kızın kavuşmasını görerek çok mutlu olduk. Bu bizim bir nevi vazifemiz ama tabi böyle bir araya getirdiğimiz insanları görünce de mutlu oluyoruz. Sağ olsun mülki amirlerimiz de yardımcı oluyorlar. Yaklaşık 2 aydır görev yaptığımız konteyner kentimizde elimizden geleni yaptık. Hem insanlarımızı konteyner kentlere yerleştirdik, hem de incinmiş olan gönüllerine de ulaşmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.