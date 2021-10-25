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104 kilo esrarın ele geçirildiği operasyonda 7 tutuklama
Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 7’si tutuklandı.
Asayiş 25.10.2021, 19:55
Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 7’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bazı ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 104 kilogram esrar, 147 adet captagon hap, 142 gram eroin ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına 8 kişiden 7’si sevk edildiği mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.