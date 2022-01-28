Son Dakika
Irak’ta Uluslararası Bağdat Havalimanı’nın sivil bölümüne 6 füzeyle saldırı gerçekleştirildiği, füzelerden birinin yolcu uçağına isabet ettiği öğrenildi.
103 farklı suçtan aranan şüpheli tutuklandı
DÜZCE (İHA) – Dolandırıcılık suçundan Düzce, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa ile birlikte 11 farklı şehirde araması olan, hakkında 103 ayrı suç kaydı bulunan T.B. JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Asayiş 28.01.2022, 10:20
DÜZCE (İHA) – Dolandırıcılık suçundan Düzce, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa ile birlikte 11 farklı şehirde araması olan, hakkında 103 ayrı suç kaydı bulunan T.B. JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Türkiye’nin farklı illerinde nitelikli dolandırıcılık ile bilişim sistemleriyle banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından 11 farklı şehirde aranan 103 ayrı kaydı bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından 6 aylık süren çalışmalar soncunda Düzce’de yakalandı. Lüks villada yakalanan T.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.