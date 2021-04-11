100 yıllık tarihi bina alevlere teslim oldu

Bursa’da yaklaşık 100 yıllık olduğu öğrenilen tarihi bina henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevlere teslim oldu.

Yangın, Gemlik ilçesine bağlı Balıkpazarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan tarihi binadan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kısa sürede aleve dönerken, çıkan alev geceyi gündüze çevirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesine rağmen bina küle dönerken, polis ekipleri ise geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış sebebi ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.