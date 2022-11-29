100 milyon TL’lik kablo hırsızlığının 20 şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Eskişehir’de piyasa değeri yaklaşık 100 milyon TL’lik kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 20 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timlerince, kentte 2017- 2019 yılları arasında gerçekleşen ve piyasa değeri toplam 100 milyon TL’yi bulan kablo hırsızlığı olayları üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde yaklaşık 100 bin 701 metre haberleşme ve enerji nakil kablosunun, kimliği belirsiz şahıslar tarafından 20 farklı hırsızlık olayı ile çalındığı tespit edildi. Ekipler tarafından şüphelilerin yakalanması için iki yıl süren teknik ve istihbari çalışmalar yürütüldü. Bahse konu hırsızlık olaylarının organize suç örgütünce gerçekleştirildiği belirlenirken, olaylarla alakalı 48 şüphelinin de kimliği tespit edildi.

20 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Jandarma ekiplerince, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Eskişehir merkezli, Diyarbakır, Ankara, Bursa, İstanbul, Mardin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar neticesinde aralarında organize suç örgütünün liderlerinin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin ise kasten adam öldürme suçundan firari olduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 6 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Adliyeye sevk edilen 20 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.