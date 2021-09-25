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100 bin sahte doları piyasaya sürmek isterken yakayı ele verdiler

Piyasaya sürülmek üzere yurt dışından Sakarya’ya getirilen 2 bin adet 50 dolarlık sahte Amerikan Doları, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’ tutuklanarak cezaevin gönderildi.

Asayiş 25.09.2021, 19:26
100 bin sahte doları piyasaya sürmek isterken yakayı ele verdiler

Piyasaya sürülmek üzere yurt dışından Sakarya’ya getirilen 2 bin adet 50 dolarlık sahte Amerikan Doları, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’ tutuklanarak cezaevin gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte piyasaya sahte para sürüleceği yönündeki istihbari bilgiler neticesinde harekete geçti. Ekipler gerçekleşen çalışma neticesinde, piyasaya sahte para sürmek isteyen 2 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 bin adet 50 dolarlık Amerikan Doları ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

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