100 bin lira dolandırılan vatandaşın parası bulundu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşı 100 bin lira dolandıran şahıs yakalandı. Vatandaşın 100 bin lira parası ise bulunarak teslim edildi.

Malkara İlçesinde meydana gelen dolandırıcılık olayına ilişkin Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri harekete geçti. Yapılan geniş araştırmalar sonucunda; kendisine kamu görevlisi olarak tanıtarak olayı gerçekleştirdiği tespit edilen F.D. isimli şahıs İstanbul’da yakalandı. Yapılan operasyon neticesinde mağdura ait 100 bin TL tutarındaki para sahibine teslim edilirken, Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.