10 yıl önce Güldane Yılmaz’ı öldüren Osman Biçer’e mahkemeden ‘takdiri indirim’

Büyükçekmece’de 10 yıl önce eşi Osman Biçer tarafından öldürülen Güldane Yılmaz cinayetine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilen Osman Biçer’in saygılı tutumunu, pişmanlık göstermesini, suçunu ikrar etmesini göz önünde bulundurarak cezasını müebbet hapse düşürdü. Öte yandan Osman Biçer son savunmasında gözyaşlarına boğularak “Kimse kimseyi boş yere öldürmez” dedi.

Büyükçekmece’de meydana gelen olayda, 10 yıldır kendisinden haber alamayan Güldane Yılmaz’ın yakınları bir televizyon programına katılıp kayıp başvurusunda bulunmuştu. Maktül Güldane Yılmaz’ın kaybolmasının ardından başka birisi ile evlenen eski eş Osman Biçer, cinayeti itiraf ederek tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Osman Biçer’in ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti. Sanık Osman Biçer’in yargılandığı davada karar açıklandı.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Osman Biçer hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı. Duruşmada cumhuriyet savcısı geçtiğimiz celse sanık Osman Biçer’in ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini söyledi.

Sanık savunmasında gözyaşlarına boğularak “Kimse kimseyi boş yere öldürmez” dedi

Savunması sorulan tutuklu sanık Osman Biçer ise gözyaşlarına boğularak “Pişmanım. Ben çok uğraştım eşimle. Eşim bana yapmayacağım dedi. Ama beni aldattı. Bana komşum ‘eşin sürekli telefonda konuşuyor’ dedi” diye konuştu.

Mahkeme başkanı bunun üzerine sanığa “Sen de bunun için mi öldürdün?” diye sordu. Sanık Osman Biçer ise “Hayır beni aldatıyordu, bana hakaret ediyordu. Ne yaptığımı bilmiyorum. Çok pişmanım. Yuvamın yıkılmaması için çok emek gösterdim. Kimse kimseyi boş yere öldürmez” dedi.

Cezada indirim uygulandı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Osman Biçer’in önce ‘tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın duruşmada mahkeme heyetine saygılı tutumunu, pişmanlık göstermesini ve suçunu ikrar etmesini göz önünde bulunduran mahkeme, takdiri indirim uygulayarak cezanın müebbet hapse düşürülmesine karar verdi.