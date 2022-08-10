banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Dolandırıcılar araç kiralama sitelerini taklit ediyor
Dolandırıcılar araç kiralama sitelerini taklit ediyor
Otel fiyatları Avrupa’da hangi ülkede ne kadar arttı
Otel fiyatları Avrupa’da hangi ülkede ne kadar arttı
TOKİ son 64 daireyi de satışa sunuyor
TOKİ son 64 daireyi de satışa sunuyor
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
O ilçelerde denize girmek yasaklandı

10 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı.

Asayiş 10.08.2022, 22:32
10 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı.

Silahla yağma suçundan toplam 10 yıl hapis cezasıyla aranan A.A. (43) isimli şahıs bugün Gebze’de düzenlenen operasyon ile yakalandı. Hükümlü şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu