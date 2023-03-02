10 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı

Antalya’da 10 yıl hapis cezası ile hükümlü aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu çerçevede Gaziler Mahallesi’nde 18 adet suç kaydı bulunan ve 10 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan R.G. yakalandı. İfade işlemlerinin ardından şüpheli cezaevine gönderildi.