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10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Asayiş 06.09.2021, 14:55
10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince ’Kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık’ ve ’Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. A. (31) isimli şahısın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda; E.A., Osman Kavuncu mahallesindeki bir adreste kimliksiz olarak yakalandı. E.A., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Aranan Şahıslar Büro Amirliğince kentte yaşanan hırsızlık olaylarının azaltılmasına yönelik son bir hafta içerisinde hırsızlık suçlarından aranan 10 yıl ve üstü kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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